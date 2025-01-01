Squatters
Richard Dreyfuss und Luke Grimes teilen ihre Villa unfreiwillig mit zwei Obdachlosen: Michael Silverman und sein Vater David sind ein Leben im Luxus gewöhnt. Ganz anders ergeht es Kelly und Jonas: Das Pärchen hat keinen festen Wohnsitz und nistet sich im Anwesen der Silvermans ein, als diese für mehrere Wochen verreisen. Sie ahnen nicht, dass die Hausbesitzer ihren Urlaub verkürzen und sie somit auf frischer Tat ertappen.
Genre:Drama
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH