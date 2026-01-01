SSX-7 Panik im All
82 Min.Ab 12
82 Min.Ab 12
SSX-7 Panik im All
Als zwei Astronauten von einer Mondexpedition zurückkehren, zeigt sich, dass dabei ein Pilz eingeschleppt wurde, der einen der Astronauten befällt, ihn völlig entstellt und schließlich tötet. Der Bordarzt wird befallen, als er herausfindet, dass sich dieser Pilz nur in der Wärme und im Licht so erschreckend entwickelt und läßt sich darauf hin einfrieren. Inzwischen hat auch noch ein Meteoriten-Schwarm das Raumschiff getroffen und angeschlagen, sodass sich das scheußliche, haarige Ungeheuer auch äußerlich ausbreiten kann. Im Raumschiff selbst hat man inzwischen alle Lichter gelöscht und die Temperaturen unter den Gefrierpunkt gebracht...
Genre:Science Fiction
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
12
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