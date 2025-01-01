Stadtgeflüster - Sex nach Fünf
91 Min.Ab 0
Stadtgeflüster - Sex nach Fünf
"Sex nach Fünf" heißt die tägliche Call-In-Radioshow von Ariane Keller. Der Name ist Programm: Tag für Tag gibt die erfahrene Moderatorin ihren Hörern Tipps in Sachen Liebe, Sex und Beziehungsfragen und entlockt ihnen dabei allerlei pikante Details. Als Wäscherin Jule Meybach zur regelmäßigen Anruferin in Arianes Show wird, ahnen beide nicht, dass sie bald aufs Engste miteinander verbunden sein werden ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
Copyrights:© Sat.1