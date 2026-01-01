Stagecoach
91 Min.Ab 16
91 Min.Ab 16
Stagecoach
Nachdem er sein Leben als Outlaw hinter sich gelassen hat, genießt Nathaniel Reed (Trace Adkins) seinen ruhigen Alltag mit seiner Frau Laura Lee (Michelle Harrison). Doch die Ruhe währt nur kurz, bis sein alter Partner Frank Bell (Claude Duhamel) plötzlich auftaucht und ihm offenbart, dass US-Marshal Woody Calhoun (Kim Coates) mittels Kopfgeldjäger Jagd auf die beiden ehemaligen Verbrecher macht. Doch nicht nur Nathaniel und sein Partner stehen im Fadenkreuz von Calhoun, auch Laura Lee ist in großer Gefahr...
Genre:Western, Action
Produktion:CA, 2016
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH