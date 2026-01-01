Stalin - Revolutionär und Russlands mächtigster Anführer | Doku
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Stalin - Revolutionär und Russlands mächtigster Anführer | Doku
30 Jahre lang beherrschte Josef Stalin, der "Mann aus Stahl", die Sowjetunion mit unerbittlicher Härte. In ärmlichen Verhältnissen geboren, wurde er zunächst zum Gangster und dann zum Revolutionär. Sein Streben nach absoluter Macht veränderte sein Land, aber zu einem hohem Preis. Seine Mittel für den Aufstieg waren Hunger, Sklaverei und Hinrichtung. Um seine Macht zu sichern, mussten viele Millionen Menschen großes Leid ertragen. Er machte sich selbst zu einem kommunistischen Gott und sein Volk war gezwungen, jahrzehntelang in Angst zu leben.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71