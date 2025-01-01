Standing Still
Einige Jahre nach dem Schulabschluss bringt eine Hochzeit eine Gruppe enger Freunde wieder zusammen. Doch während zuerst alle in Wiedersehensfreude schwelgen, kommen bald sowohl melancholische, als auch schmerzliche Erinnerungen auf. So geraten die Feierlichkeiten zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle: Alte Freundschaften werden erneuert, neue beginnen, und zu klar zeigt sich, dass man manchmal still stehen und die Vergangenheit betrachten muss, um wirklich erwachsen zu werden.
