Vor TV
Star Trek: Nemesis
112 Min.Ab 12
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Star Trek: Nemesis
Die Föderation bekommt ein überraschendes Angebot von den Romulanern: Sie möchten Frieden schließen. Captain Picard wird als Abgesandter der Föderation nach Romulus geschickt. Dort trifft er auf Shinzon, Führer der Romulaner und Picards Klon. Picards junges Ebenbild hat in Wahrheit ganz andere Ziele: Er benötigt den Captain, um sich mit dessen genetischem Material am Leben zu halten. Als Picard aber fliehen kann, macht sich Shinzon auf, um die Erde zu zerstören ...
Genre:Science Fiction, Abenteuer, Action, Thriller, Fantasie
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.