Starship: Rising
Starship: Rising
In einer sehr fernen Zukunft: Starship One ist ein Sternenzerstörer und das Flaggschiff der konföderierten Flotte. Mit seiner überlegenen Feuerkraft kann es ganze Planeten und Sterne auslöschen. Die Menschen befinden sich im Kampf gegen abgespaltene religiöse Fanatiker, die auf einem fernen, erdähnlichen Planeten, der Terra Nostra, eine neue Kolonie gründen wollen. Der Kampf um den neuen Planeten erfordert nach Ansicht der Regierung drastische Maßnahmen. Starship One erhält den Befehl, den sterbenden Planeten Erde, auf dem sich die Fanatiker gerade zu einem Aufbruch zu Terra Nostra formieren, auszulöschen. Doch Flight Lieutenant John Worthy will nicht so viele Unschuldige in den Tod schicken und tötet seine Kommandantin Captain Savage, die wild entschlossen war den Befehl durchzuführen. Von nun an wird die Besatzung der Starship One von beiden Seiten erbarmungslos gejagt …