Stay Out
81 Min.Ab 18
81 Min.Ab 18
Stay Out
Nächtliche Überstunden im Gruselhaus. Für drei Ex-Sträflinge, die inzwischen als Umzugshelfer arbeiten, kommt das doppelte Gehalt gerade recht. Obwohl ihr Auftraggeber Vern, ein unheimlicher alter Mann, ihnen sehr suspekt ist. In der Nacht spielen sich grauenhafte Dinge spielen in der Villa ab. Vern ist ein alter Nazi und besessen von menschlichen Experimenten. Und neue Opfer hat er eben gefunden.
Genre:Horror
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Tiberius Film