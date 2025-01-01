Steig. Nicht. Aus!
105 Min.Ab 12
105 Min.Ab 12
Steig. Nicht. Aus!
Der Berliner Bauunternehmer Karl Brendt wird auf dem Weg zur Schule mit seinen Kindern von einem Erpresser bedroht: Eine Bombe unter den Sitzen macht ihn zum Spielball der Verbrecher. Als ein Kollege stirbt und sein Sohn verletzt wird, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Der Täter will mehr als Geld - er fordert Karls Abrechnung mit seiner Vergangenheit. Ein explosives Psychoduell beginnt, bei dem Karl alles riskieren muss, um seine Familie zu retten.
Genre:Thriller, Drama
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Telepool GmbH