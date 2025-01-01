Stepfather
98 Min.Ab 16
98 Min.Ab 16
Stepfather
Michael kommt nach einem Jahr auf der Militärschule wieder zurück nach Hause. Dort erfährt er, dass seine Mutter Susan frisch verliebt ist. Michael ist nicht begeistert, er glaubt, dass mit seinem zukünftigen Stiefvater David irgendetwas nicht in Ordnung ist. Susan und seine Freundin halten Michael für paranoid, obwohl sich David ihm gegenüber immer bedrohlicher und böswilliger benimmt. Bald stößt Michael auf Davids wohlgehütetes Geheimnis ...
Genre:Drama, Thriller
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH