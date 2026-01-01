Sterben fällt aus! Leben mit Krebs
45 Min.Ab 16
45 Min.Ab 16
Sterben fällt aus! Leben mit Krebs
Die Diagnose "Krebs" ist immer ein Schock. Von einer Sekunde auf die andere ändert sich für die erkrankte Person und deren Angehörige alles. Der Film "Sterben fällt aus! Leben mit Krebs" begleitet drei starke Frauen und zeigt ihren Lebensmut, ihre Tapferkeit und ihre Ängste - ohne Angst zu machen. Jetzt, nach halbwegs überstandener Krankheit, führen sie ein anderes, ein bewussteres Leben als zuvor.
Genre:Spezial, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sat.1