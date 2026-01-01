Stirb für mich
92 Min.Ab 12
92 Min.Ab 12
Stirb für mich
Der verwöhnte Unternehmersohn Christian verliebt sich auf einer Spanienreise in Barcelona Hals über Kopf in die feurige Paloma. Er will die schöne Spanierin heiraten, aber dies löst innerhalb seiner Familie einen Skandal aus, denn sein Vater hat Palomas Vergangenheit als Ex-Prostituierte und Nachtclub-Tänzerin aufgedeckt. Als Christian finanziell nun auf sich alleine gestellt ist, lässt er sich auf einen tödlichen Plan von Palomas undurchsichtigem "Schwager" Ramon ein ...
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben