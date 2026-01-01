Stories of the Dead – Die Farm
Lucia (Beatrix Klimpke) hat Visionen vom Tod anderer Menschen. Auf dem Friedhof kommt sie einem Serienkiller ungewollt etwas zu nah. Eingebettet in diese Rahmenhandlung sind fünf unglaubliche Geschichten: 'Eifersucht': Die krankhaft eifersüchtige Claudia (Eva Habermann) versucht immer wieder ihren Freund zu kontrollieren. Eines Abends greift sie zum Messer. 'Live Or Let Die': Diese Kurzgeschichte spielt in einer post-apokalyptischen Zeit, in der Zombies die letzten immunen Menschen terrorisieren. 'Fremdkörper': Ein junger Journalist wird in der Nacht von einem Albtraum aus dem Schlaf gerissen. Etwas Fremdartiges ist in seinem Schlafzimmer. 'Der Rabe': Frei nach einer Geschichte von Edgar Allen Poe. Ein alter Mann (Ralf Richter) erhält in einer Gewitternacht unerwarteten Besuch. 'Leben': Erik Fernow (Peter Bosch) ist frustriert und vom Leben gelangweilt. Bis ihm die Firma 'Solution' ein Angebot macht.