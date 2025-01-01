Stormhouse
84 Min.Ab 16
Stormhouse
STORMHOUSE, im Jahr 2002 - eine geheime Untergrundbasis des britischen Militärs. Hier wird 11 Monate vor der Invasion des Iraks ein übernatürliches Wesen gefangen genommen und festgehalten. Dieser Film dokumentiert die letzten 4 Tage des Experiments. Das Medium Hayley Sands wird von der Regierung nach STORMHOUSE gebracht, um Kontakt zu dem paranormalen Wesen aufzunehmen. Ihre Ankunft löst jedoch eine Folge von grausamen Ereignissen aus, die zur Flucht des Gefangenen führen und in einem grauenhaften Albtraum für die komplette Militärbasis endet.
Genre:Horror, Thriller
Produktion:GB, 2011
16
Copyrights:© Falcom