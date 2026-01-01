Strain 100 - The End of Days
Der Impfstoff C100 sollte eigentlich die Grippe für immer beseitigen, doch stattdessen mutieren die Menschen nach der Impfung zu lebenden Toten. Jesse ist während des Ausbruchs mit ihrem Freund beim Camping und als die erste Welle der Zombies über das Paar hereinbricht, stirbt ihr Freund und sie entkommt den blutrünstigen Horden nur knapp. Auf ihrer Flucht trifft sie auf Emma, die zu einer Gruppe von Überlebenden gehört, die sich in einem Diner verschanzt haben. Schnell stellt sich heraus, dass es auch dort nicht sicher ist...
