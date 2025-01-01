Stranger Than Fiction - Am Anfang war ein Mord
Stranger Than Fiction - Am Anfang war ein Mord
Verletzt und verwirrt gesteht Jared seinen Freunden, dass er in seiner Wohnung in Notwehr einen Einbrecher getötet hat. Bei dem Versuch, den Mord zu vertuschen, und die Leiche zu beseitigen, geht so einiges schief. Es bleibt nicht bei einer Leiche, und die vier rutschen immer tiefer in eine Story aus Chaos, Lügen und noch mehr Tote.
