Stress pur am Berliner Hauptbahnhof: Ein Blick hinter die Kulissen
Stress pur am Berliner Hauptbahnhof: Ein Blick hinter die Kulissen
Er ist Anziehungspunkt für über 300.000 Reisende und Besucher täglich – der ehemalige Lehrter Bahnhof. Trotz Dauerpannenserie mit verkürzten Glasdächern und herab fallenden Stahlträgern ist er zu einem neuen Mittelpunkt der Hauptstadt geworden. 750 Züge und beinahe 1.000 S-Bahnen halten im neuen Hauptbahnhof im Minutentakt. Die Züge stoppen auf vier Etagen und entlassen die Fahrgäste unter eine 320 Meter lange Glaskuppel. 50 Rolltreppen und 35 Aufzüge verbinden die Trassen. Zehn Jahre hat der Bau gedauert. Die Baukosten waren so enorm, dass sich die Bahn über die genaue Summe ausschweigt, deutlich über eine Milliarde Euro aber sollen es nach inoffiziellen Angaben gewesen sein. Jede Menge Platz für Probleme also. Und Gastrochefin Christine Seefeldt, Hausmeister Lutz Räthel und Bahnsteigaufsicht René Scheinpflug baden die dann aus. Ob nun der neue Dachreinigungsroboter streikt, die Essensausgabe stockt oder ein Zug gar nicht mehr ankommen mag – die drei von der Bahn sind nonstop im Einsatz. Eine Sisyphosarbeit, denn ist der Schaden am einen Ende des Bahnhofes behoben, regnet es am anderen Ende schon wieder rein und durchnässt mal eben unbezahlbare Dinosaurierknochen in der Vorhalle. Die FocusTV Reportage blickte 2007 für 24 Stunden hinter die Kulissen des größten Kreuzungsbahnhofes Europas und begleitet Mitarbeiter und Fahrgäste auf ihrer Odyssee durch 85 000 Tonnen Beton.