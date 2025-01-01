Strictly Sexual - Endlich Sex!!
100 Min.Ab 16
100 Min.Ab 16
Strictly Sexual - Endlich Sex!!
Die Drehbuchautorin Donna und ihre beste Freundin Christi bewohnen gemeinsam ein luxuriöses Appartement in Los Angeles und sind beide in ihren bisherigen Männerbeziehungen nicht eben glücklich geworden. Als sie in einer Bar die befreundeten Bauarbeiter Stanny und Joe aufreißen und mit ihnen den besten Sex ihres Lebens haben, engagieren sie die beiden als bezahlte Liebhaber. Zunächst läuft es wie geplant, doch dann stellen sich echte Gefühle ein und alles wird kompliziert.
Genre:Tragikomödie, Romanze
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH