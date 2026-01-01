Stürzt das Flugzeug ab? | Ice Pilots
Stürzt das Flugzeug ab? | Ice Pilots
Heute bei Ice Pilots: Weihnachtsstress - Motorblockade bei -38 Grad. Hier siehst du ganze Folgen der Kult-Serie! In Episode 2: Es ist kurz vor Weihnachten und die Buffalo-Crew muss dringend Lebensmittel an die verstreuten und nicht anders als aus der Luft erreichbaren kleinen Siedlungen im Norden ausliefern. Doch die Technik macht den beiden Piloten A.J. und Scott einen Strich durch die Rechnung: Einer der Kolbenmotoren ihrer C-46 fällt beim Zwischenstop im kleinen Nest Norman Wells aus und muss ausgetauscht werden. Hier seht ihr Folge 2. der 1. Staffel Ice Pilots. Als bei der zweiten Frachtmaschine von Buffalo Airways das Fahrwerk streikt und sie daher ebenfalls ausfällt, herrscht in der Buffalo Air-Zentrale helle Aufregung. Die Flugzeugmechaniker in Norman Wells und Yellowknife arbeiten auf Hochtouren, während sich die auf ihre Auslieferung wartenden Waren im Frachtlager stapeln und ihre Empfänger im Norden immer ungeduldiger werden. Eine echte Bewährungsprobe für Frachtleiterin Kelly und ihre Leute... -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.