Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Stunde der Angst

Stunde der Angst

96 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS96 Min.Ab 12
Joyn+
Kabel Eins CLASSICS

Stunde der Angst

Naomi Watts spielt in diesem Thriller eine zurückgezogen lebende Autorin: June Leighs Leben spielt sich in ihrer Wohnung in der Bronx ab. Lange her sind die glorreichen Zeiten ihrer Karriere, als sie Menschen mit ihrer Kunst bewegte. Eine Angststörung hindert sie daran, am Leben teilzunehmen. Als ein Unbekannter sie mit nächtlichem Klingeln terrorisiert, gerät die Autorin an ihre Grenzen.

Genre:
Thriller
Produktion:
US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH