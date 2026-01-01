Stunde der Angst
96 Min.Ab 12
96 Min.Ab 12
Stunde der Angst
Naomi Watts spielt in diesem Thriller eine zurückgezogen lebende Autorin: June Leighs Leben spielt sich in ihrer Wohnung in der Bronx ab. Lange her sind die glorreichen Zeiten ihrer Karriere, als sie Menschen mit ihrer Kunst bewegte. Eine Angststörung hindert sie daran, am Leben teilzunehmen. Als ein Unbekannter sie mit nächtlichem Klingeln terrorisiert, gerät die Autorin an ihre Grenzen.
Genre:Thriller
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH