Styled With Love - Fotos fürs Herz
86 Min.Ab 12
Fest entschlossen, ihren Traum von einem eigenen Modeunternehmen wahr zu machen, startet Rosie Pink aus Iowa in ihr neues Leben in Chicago. Der engagierte Fotograf Jaxon soll helfen, Rosies Dienstleistungen in das beste Licht zu rücken. Bald kann sie sich vor lauter modebegeisterter Kundschaft kaum retten und mit Jaxon bahnt sich eine zarte Liebe an. Als ihr die Arbeit jedoch über den Kopf wächst, muss Rosie eine Entscheidung treffen.
Genre:Romanze
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
