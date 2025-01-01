Suche Mitbewohner, biete Familie
85 Min.Ab 6
Suche Mitbewohner, biete Familie
Feuerwehrmann Jeff und die Mitarbeiterin der Notrufzentrale Jenny hatten zwar schon oft telefonischen Kontakt, haben sich aber noch nie persönlich gesehen. Das soll sich ändern, als sich Jeff bei einem Einsatz sein Bein verletzt und Jenny beschließt, ihn im Krankenhaus zu besuchen. Doch damit nicht genug: Da sie auf der Suche nach einem Untermieter für ihr Erdgeschosszimmer ist und Jeff wegen seiner Verletzung keine Treppen mehr steigen darf, zieht er prompt bei ihr ein ...
Genre:Romanze, Drama
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Red Arrow International GmbH