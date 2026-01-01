Süchtig nach Schmerz & Abenteuer - Das verrückte Leben von John Caba
Süchtig nach Schmerz & Abenteuer - Das verrückte Leben von John Caba
Er ist vor wilden Stieren davon-, einer Käsekugel hinterhergelaufen und bei Wüstensonne und 45 Grad Celsius beinahe kollabiert: Das Leben von John Caba ist ein bisschen verrückt und auf jeden Fall gefährlich. Aber genau so will es der Frankfurter, der Guinness-Rekorden hinterherjagt – am liebsten aber dabei rosa Perücken trägt oder andere absurde Kostüme. Damit stürzt er sich dann zum Beispiel beim legendären „Cheese Rolling“ im englischen Gloucestershire Berge hinunter oder läuft bei dem härtesten Marathon der Welt mit, durch die Sahara. Sein extremes Hobby ist sein Lebenselixir. Dafür muss er sich immer wieder selbst beweisen, dass er noch „mithalten“ kann, sowohl was Ausdauer, Kraft, aber auch was die entsprechende Portion Irrsinn angeht. So steht auch jetzt wieder ein komplett verrücktes Rennen an, bei dem Hürden wie der „Killing Hill“, der „Ranger Fog“ oder der „Hangman“ den Teilnehmern alles abverlangen werden – genügend Sanitäter sind vor Ort. Focus TV begleitete John 2012 bei seinem erneuten Versuch, in jeder Hinsicht seine Grenzen zu überschreiten.