Süße Weihnachten - A Belgian Chocolate Christmas
81 Min.Ab 0
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Süße Weihnachten - A Belgian Chocolate Christmas
Kate, eine Fotografin, nimmt während der Weihnachtsferien unter dem Namen ihrer besten Freundin Susan an einem speziellen Schokoladenkochkurs für Profis in Brüssel teil. Obwohl Kate alles andere als ein Spezialist in der Patisserie ist, und so für manches Chaos sorgt, freundet sie sich schnell mit dem zunächst sehr skeptischen Kursleiter und Schokoladenexperten Mathias an. Aus der Freundschaft wird schon bald eine richtige Romanze, doch Mathias denkt ja noch immer, Kate wäre die amerikanische Kollegin Susan. Und wie wir alle wissen: Lügen haben kurze Beine...
Genre:Feiertag, Romantische Komödie, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
0
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