Süßes oder Saures
Es sollte die Nacht ihres Lebens werden: Wren ist bereit für Aaron Rileys legendäre Halloween-Party – Musik, Kostüme, alles perfekt. Doch dann platzt ihre Mutter mit einem Date dazwischen und drückt ihr den kleinen Bruder Albert aufs Auge. Statt Lovesongs und Flirts heißt es: Süßes oder Saures mit einem Wirbelwind im Miniformat. Und dann passiert’s: Albert verschwindet im tobenden Chaos der Nacht. Überall Masken, Monster, schrille Kostüme – wie soll Wren ihn finden, bevor ihre Mutter heimkommt? Während die Uhr gnadenlos tickt, stürzt sie sich mit ihrer besten Freundin April und zwei hoffnungslosen Losern in ein irrwitziges Abenteuer voller verrückter Begegnungen, peinlicher Pannen und halsbrecherischer Aktionen. Zwischen Neonlichtern, Partykrachern und einer Stadt im Ausnahmezustand beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit – und Wren merkt: Diese Nacht wird unvergesslich, aber nicht so, wie sie es geplant hatte.