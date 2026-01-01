Suitable Flesh
96 Min.Ab 18
96 Min.Ab 18
Suitable Flesh
Die Psychiaterin Dr. Elizabeth Derby (Heather Graham) wird mit einem bizarren Fall konfrontiert. Ihr Patient Asa Waite (Judah Lewis) leidet an seltsamen Anfällen. Zudem behauptet der junge Mann, dass sein schwerkranker Vater Ephraim (Bruce Davison) in der Lage sei, Besitz von ihm zu ergreifen! Anfangs geht die Ärztin von einer Psychose aus. Aber ehe sie sich versieht, gerät Dr. Derby selbst ins Visier von Ephraims okkulter Kraft. Auch Dr. Daniella Upton (Barbara Crampton) wird zur Zielscheibe des bösartigen Körperwechslers. - Der Film basiert auf der Kurzgeschichte „The Thing on the Doorstep“ (1937) von H.P. Lovecraft.
Genre:Horror, Thriller
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.