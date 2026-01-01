Sukiyaki Western Django
121 Min.Ab 18
121 Min.Ab 18
Sukiyaki Western Django
'Genji', der weiße Clan, angeführt von Yoshitsune (Yûsuke Iseya) und der von Kiyomori (Kôichi Satô) geführte rote Clan 'Heike', kämpfen unerbittlich um einen legendären Schatz, der in einem abgelegenen Bergdorf versteckt sein soll. Eines Tages verschlägt es einen namenlosen Fremden in die Einöde. Er ist innerlich eiskalt und emotional tot, aber mit einzigartigen Fähigkeiten an der Waffe gesegnet. Schon bald versuchen beide Clans, den Schützen auf ihre Seite zu ziehen und erkennen nicht, dass dieser für niemand anderen als für sich selbst arbeitet und sie gegeneinander ausspielt. Dreckige Tricks, Gaunereien, Liebe und Leidenschaft kollidieren in einem einzigartigen und explosiven Showdown.
Genre:Action, Western
Produktion:JP, 2007
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH