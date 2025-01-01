Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Super-Dad

Super-Dad

86 Min.Ab 6
ATV 286 Min.Ab 6
Joyn Plus
ATV 2
Super-Dad

Super-Dad

Das Leben von Mark könnte nicht schöner sein: Er schmeißt mit seinem Kompagnon Peer eine coole Strandbar, ist mit seiner wunderschönen Freundin Greta glücklich, hat alle Freiheiten - und keine Kinder, die ihm sein Dasein zur Hölle machen! Doch das ändert sich schlagartig, als Mark von einer alten Jugendsünde eingeholt wird. Als Student spendete er seinen Samen, und nun wollen ihn 99 seiner daraus entstandenen Sprösslinge kennenlernen ...

Genre:
Comedy
Produktion:
DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© Film77 Mirko Schulze