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Superfoods: Magie oder Marketing?

Superfoods: Magie oder Marketing?

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Superfoods: Magie oder Marketing?

Chia, Goji, Acai, Moringa: Die Pflanzen haben klingende Namen und erobern den Europäischen Markt. Menüs werden mit solchen «Superfood»-Ingredienzien veredelt. Die nährstoffreichen Pflanzen sollen uns vor schweren Krankheiten bewahren, verspricht die Werbung. Was steckt in den Pflanzen, die in fremden Kulturen seit Jahrtausende als Heilpflanzen eingesetzt werden?

Genre:
Spezial, Dokumentation
Produktion:
CH, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:
© NZZ TV