Supernova - Wenn die Sonne explodiert - Teil 1
83 Min.Ab 12
83 Min.Ab 12
Supernova - Wenn die Sonne explodiert - Teil 1
Astrophysiker Dr. Shepard (Peter Fonda) hat errechnet, dass die Sonne kurz vor der Explosion steht. Als der Wissenschaftler nach dieser schrecklichen Entdeckung spurlos verschwindet, beauftragt die NIA-Agentin Lisa Delgado (Tia Carrere) seinen jungen Kollegen Dr. Richardson (Luke Perry) mit der Suche. Inzwischen verwüsten Stürme ganze Landstriche und legen alle Kommunikationswege lahm. - Der Dreh zu dem Zweiteiler fand in Südafrika und Australien statt, Regie führter der US-Amerikaner John Harrison.
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.