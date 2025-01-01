Sushi Girl
99 Min.Ab 18
Sechs Jahre hat Fish wegen eines Raubüberfalls abgesessen. Zu seinem Erstaunen lädt Duke, der Kopf jener Bande, die Fish mit seinem Schweigen so lange Zeit loyal geschützt hat, nach seiner Entlassung zum festlichen Dinner. Gespeist wird Sushi im Stil der Yakuza - serviert auf einer appetitlichen Dame, die angewiesen ist, sich bewegungslos, stumm und vor allem taub zu stellen, was auch passiert. Die Order entpuppt sich als durchaus berechtigt.
Genre:Krimi-Drama, Thriller
