Swinger – Verlangen, Lust, Leidenschaft
Alice und David führen eine Beziehung, in der es schon seit längerem nicht mehr wirklich prickelt. Während der arbeitslose David zunehmend unter Potenzproblemen leidet, steht Alice vor allem beruflich unter Druck. Als David dann eines Tages über ein Online-Portal für Swinger stolpert, ist das der Auslöser für eine Reihe pikanter Zwischenfälle, in deren Verlauf das Pärchen immer tiefer in eine Welt geheimnisvoller Begierden eintaucht. Zuerst ist es nur eine zögerliche Flucht aus dem alltäglichen Sextrott, doch schon bald wird die Lust am Tabu zu emotionalem Viagra: Der Reiz des Neuen stürzt Alice und David in eine Grenzerfahrung, die beider Beziehung auf eine Belastungsprobe stellt. Im Dunkel einer letzten Clubnacht, inmitten gierig ineinander verschlungener Körper, wird sich ihre Zukunft entscheiden…