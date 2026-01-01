Sword Art Online the Movie: Progressive - Aria of a Starless Night
98 Min.Ab 12
98 Min.Ab 12
Sword Art Online the Movie: Progressive - Aria of a Starless Night
Am 6. November 2022 wird das brandneue Online-Rollenspiel "Sword Art Online" veröffentlicht. Zehntausende Spieler, darunter auch die Schülerin Asuna, loggen sich ein, ohne zu ahnen, dass sie von nun an in der virtuellen Welt gefangen sein werden.
Genre:Anime, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint anime GmbH