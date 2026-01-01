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Tai Chi Hero

Tai Chi Hero

99 Min.Ab 12
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Tai Chi Hero

Nachdem Yang ein Dorf vor einem skrupellosen Unternehmer retten konnte, hat er sich den Respekt der Bewohner - allen voran des Dorfältesten und dessen Tochter Chen Yu Niang - erarbeitet. Die beiden sind erprobte Kung-Fu-Kämpfer und geben ihr Wissen darüber an Yang weiter. Doch als Chens Bruder plötzlich wieder auftaucht, droht Ärger: Er will die Dorfbewohner davon überzeugen, dass Yang als Fremder die Kunst des Tai-Chi nicht erlernen darf.

Genre:
Action, Kampfsport, Abenteuer
Produktion:
CH, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH