Tai Chi Hero
99 Min.Ab 12
99 Min.Ab 12
Tai Chi Hero
Nachdem sich Söldner Yang von einer Null zum Helden entwickelt und ganze Steampunk-Armeen beiseite gefegt hat, darf er endlich die Tochter des Dorfältesten zur Frau nehmen und wird als Fremder im Dorf akzeptiert. Allerdings künden die Ankunft seines exilierten Schwagers und merkwürdige Ereignisse von der Erfüllung einer alten Legende, nach der kein Außenseiter je in der örtlichen Kunst des Tai-Chi unterrichtet werden dürfe. Ein neuer Kampf steht bevor.
Genre:Action, Kampfsport, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH