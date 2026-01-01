Tai Chi Hero
103 Min.Ab 12
103 Min.Ab 12
Tai Chi Hero
Nachdem sich Söldner Yang von der Null zum Helden entwickelt und ganze Steampunk-Armeen beiseite gefegt hat, darf er endlich die Tochter des Dorfältesten zur Frau nehmen und von beider Kung-Fu-Künste mächtig profitieren. Allerdings künden die Ankunft seines exilierten Schwagers und merkwürdige Ereignisse von der Erfüllung einer alten Legende, nach der kein Außenseiter je in der örtlichen Kunst des Tai-Chi unterrichtet werden dürfe. Ein Glück, dass sich Yang gleich wieder beweisen darf. Denn mit Fang Zijing meldet sich ein alter Widersacher rechtzeitig zurück.
Genre:Action, Kampfsport, Abenteuer
Produktion:CN, 2012
Altersfreigabe:
12
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