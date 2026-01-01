Tai Pan
123 Min.Ab 16
123 Min.Ab 16
Tai Pan
China 1840: Kaufleute aus dem Westen handeln mit Tee, Seide und Jade. Durch Bestechung mit dem in China verbotenen Opium versucht man, die Geschäfte zu sichern. Kaufmann Struan hat sich ein riesiges Handelsimperium aufgebaut, als der Kaiser von China die Europäer aus Kanton vertreiben lässt. Tausende Tonnen Opium werden verbrannt. Als die britische Regierung Hongkong annektiert, gründet Struan dort ein neues Unternehmen - und bekommt in Brock einen gnadenlosen Konkurrenten.
Genre:Historisches Drama
Produktion:US, 1986
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH