Tasmaniens Beuteltiere - Teufel ohne Zukunft?
51 Min.Ab 6
51 Min.Ab 6
Tasmaniens Beuteltiere - Teufel ohne Zukunft?
Sie wirken irgendwie possierlich, aber der Schein trügt: Ihre Schreie sind furchteinflößend, bei Aufregung bekommen sie blutrote Ohren und mit ihren spitzen Zähnen beißen sie oft und gerne zu. Beutelteufel galten lange Zeit als die unangefochtenen Herrscher Tasmaniens. Doch eine mysteriöse Krebserkrankung, die die Gesichter der Tiere zerfrisst, könnte ihr Schicksal besiegeln. „Tasmaniens Beuteltiere - Teufel ohne Zukunft?“ zeichnet ein Porträt der bedrohten Art und zeigt, wie sie dem Aussterben doch noch entgehen könnte.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2017 ZDF Enterprises GmbH