Tauchabenteuer Mexiko! Gefährliches Höhlentauchen auf Yucatán
17 Min.Ab 12
17 Min.Ab 12
Tauchabenteuer Mexiko! Gefährliches Höhlentauchen auf Yucatán
Yucatán in Mexiko ist bekannt für seine unendlichen und wunderschönen Tauchgrüne. Jedes Jahr reisen allein deswegen tausende Besucher an die weißen Strände Mittelamerikas. Doch hier gibt es nicht nur Korallenriffe zu ertauchen, sondern auch ganz andere Tauchparadiese. Gunnar Wagner und Thorsten Welde sind sogenannte Höhlentaucher. Sie kommen nach Yucatán, um bisher unentdeckte Unterwasserhöhlen im Dschungel Yucatáns zu entdecken und zu erforschen. Eine nicht ungefährliche Leidenschaft. Focus TV hat die Entdecker 2002 bei mehreren ihrer Tauchgänge in die geheimnisvolle Welt begleitet und war hautnah mit dabei, wie Unterwasserwelten entdeckt werden, die jahrtausendelang kein Mensch zu Gesicht bekommen hat.
Genre:Dokumentation, Tauchen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71