Tausend Augen
Tausend Augen
Um das Geld für die Reise zu ihrem Freund nach Australien zu verdienen, jobbt Meeresbiologie-Studentin Gabriele heimlich in einer Hamburger Peepshow. Dort wird sie nicht nur von mehreren Männern umschwärmt, sondern zieht auch das Interesse des zwielichtigen Betreibers Arnold auf sich. Als er sie in sein illegales Nebengeschäft einweiht, gerät Gabriele in ein gefährliches Spiel - das in einer tödlichen Eskalation endet.
Genre:Drama, Thriller
Produktion:DE, 1984
16
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH