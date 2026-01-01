Tedeum - Jeder Hieb ein Prankenschlag
Tedeum - Jeder Hieb ein Prankenschlag
Im staubigen Herzen des Westens haust die bösartig-chaotische Familie Manure in einer verfallenen Hütte – ein Ort, an dem Fäuste und Beschimpfungen die einzige Sprache von „Zuneigung“ sind. Als Tedeum eines Tages die Besitzurkunde einer scheinbar wertlosen Goldmine erbt, wittert er die Chance, sich aus dem Griff seiner prügelwütigen Sippe zu befreien. Doch kaum macht er sich auf den Weg, gerät er ins Visier skrupelloser Betrüger: Der windige Mr. Grant will sich das Dokument für ein paar lausige Dollar unter den Nagel reißen, während der falsche Pater Jackleg – in Wahrheit der berüchtigte Buck Santini – sein eigenes Spiel treibt und vor Kopfgeldjägern flieht. Als sich herausstellt, dass die Mine tatsächlich reich an Gold ist, bricht ein gnadenloser Wettlauf aus. Jeder versucht, den geheimen Zugang zu erreichen – verborgen im Brunnen eines Zuchthauses, tief hinter dicken Mauern und schwer bewacht. Betrüger, Outlaws und die unberechenbare Manure-Sippe prallen in einem turbulenten Wirbel aus Prügeleien, Täuschungen und staubigen Schießereien aufeinander. In diesem wilden Durcheinander kämpft jeder um das große Glück – und riskiert dabei alles.