Teenage Champion - Go for Gold!
Patrick (Zac Efron) weiß nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll, und der Druck, den sein Vater, ein ehemaliger Profi-Baseballspieler, auf ihn ausübt, hilft ihm dabei nicht weiter. Dann trifft Patrick Houston Jones, einen missverstandenen Pferdetrainer, der ihn davon überzeugt, für den berühmten Derby Cup zu trainieren. Aber kann Patrick den reichen Schlägertyp aus der Stadt besiegen?
Genre:Drama
Copyrights:© Tiberius Film