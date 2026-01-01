Teenager verschwunden: 30.000$ gegen ein Menschenleben | True Crime Doku
50 Min.Ab 16
50 Min.Ab 16
Teenager verschwunden: 30.000$ gegen ein Menschenleben | True Crime Doku
Im Juni 1996 wird ein unschuldiger Teenager aus Milwaukee wird von vier bewaffneten Männern entführt, die 30.000 Dollar von seiner Familie fordern, um seine sichere Rückkehr zu garantieren. Die Familie des Opfers kontaktiert die Polizei, und das FBI wird eingeschaltet, um den Jungen zurückzuholen und die gewalttätigen Entführer vor Gericht zu bringen. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
16