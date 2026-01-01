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Tegernsee & Schliersee - Genuß pur
44 Min.
Ab 6
44 Min.
Ab 6
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Tegernsee & Schliersee - Genuß pur
Eine kulinarische Rundreise zwischen Schlier- und Tegernsee. Handwerk & Genuß.
Genre:
Spezial, Unterhaltung, Reise
Altersfreigabe:
6