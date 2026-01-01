Tekken: Kazuya’s Revenge
89 Min.Ab 18
89 Min.Ab 18
Tekken: Kazuya’s Revenge
Die Welt ist düster - gespalten in arm und reich, Gewalt regiert. Kazuya Mishima soll von einem Einsatzkommando festgenommen werden, kann aber fliehen, doch gerät anschließend in einen schweren Unfall. Als er wieder erwacht, muss er feststellen, dass er nach Tekken City entführt wurde, wo er für einen mysteriösen Pfarrer Auftragsmorde begehen muss. Kazuya, der den Namen K bekommt, weil er keine Erinnerung an seine Vergangenheit mehr hat, wird von einer unbekannten Stimme in seinem Kopf verfolgt und versucht, sich aus den Fängen des Pfarrers zu befreien. Innerhalb der Killertruppe brodelt es und es kommt zum blutigen Aufstand, der Kazuya schließlich zum wahren Herrscher von Tekken City führt!
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
18
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH