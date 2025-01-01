Tell It Like A Woman
112 Min.Ab 12
112 Min.Ab 12
Tell It Like A Woman
Sieben inspirierende Geschichten über sehr unterschiedliche Frauen, die sich einer besonderen Herausforderung stellen. Durch ihre Entschlossenheit und ihren Mut werden sie nur noch stärker und selbstbewusster. In diesen sieben Geschichten inszenieren preisgekrönte Regisseurinnen einige der bekanntesten Schauspielerinnen unserer Generation. Der Titelsong wurde für einen Oscar® nominiert.
Genre:Tragikomödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film