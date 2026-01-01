Tell Me How I Die
Tell Me How I Die
Als Gegenleistung für eine großzügige Entlohnung sollen Anna (Virginia Gardner), Den (Nathan Kress) und die anderen Teilnehmer einer Medikamentenstudie am Halloran-Institute die Nebenwirkungen eines neuropsychologischen Wundermittels in Kauf nehmen, und die haben es in sich. Heimgesucht von erschreckend realen Halluzinationen müssen die Probanden erkennen, dass die angeblichen Tagträume in Wirklichkeit ein Blick in ihre Zukunft sind. Was als mysteriöse Gabe der Vorhersehung beginnt, wird jedoch bald zu einer entsetzlichen Horrorvision, als sich herausstellt, dass in Kürze einer nach dem anderen eines blutigen Todes sterben wird. Auf der Flucht vor einem gesichtslosen Mörder könnte jeder von ihnen der nächste sein, und während draußen ein wütender Schneesturm tobt, wird das einsame Institut für Anna und ihre Freunde zu einer grausamen Todesfalle…