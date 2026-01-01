Tempolimit? Nach diesem Video bist du dagegen! 🤯 | Reaction Tempolimit Debatte
Intelligenter Fahren statt langsamer mit Tempolimit? Das Thema Tempolimit auf deutschen Autobahnen sorgt immer wieder für hitzige Diskussionen. Und darüber möchte ich mit Euch diskutieren. Mein Kollege von Auto Motor Sport, Alexander Bloch, hat das Thema gründlich untersucht und ein geiles Video darüber gemacht, aus dem man viel lernt. Kann man nach diesem Video überhaupt noch Pro Tempolimit sein? 👀 Fettes Dankeschön, Alexander!
Genre:Auto, Motorsport
Altersfreigabe:
12