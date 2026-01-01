Terror an der Highschool
94 Min.Ab 16
94 Min.Ab 16
Terror an der Highschool
Der Schüler Derek ist der Meinung, dass an seiner Schule zu viel Gewalt herrscht. Er und vier seiner Freunde gründen die Bruderschaft "The Brotherhood of Justice", die zuerst Verdächtige beobachtet. Der Geheimbund geht später mit Gewalt gegen Jugendgangs und Drogendealer vor - genauso in der Schule wie auch auf Privatpartys. Mit der Zeit erlahmt die Aktivität der jugendlichen Kriminellen an der Schule und in der Stadt.
Genre:Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Lionsgate